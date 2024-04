Caitlin Clark, polemica per una frase inopportuna di un giornalista

Come ci si aspettava, Caitlin Clark è stata la prima scelta assoluta al Draft WNBA del 2024. L’hanno chiamata le Indiana Fever, che ancor prima del Draft avevano ricevuto ben 36 partite su 40 in diretta nazionale per la stagione regolare 2023-24. Clark è considerata una vera e propria rivoluzione per il basket femminile, che in queste settimane ha ricevuto attenzioni quasi mai viste prima. Non a caso la finale del Torneo NCAA femminile, in cui è stata sconfitta da South Carolina, è stata più seguita del corrispettivo maschile per la prima volta nella sua storia.

Nelle scorse ore Clark è stata presentata in conferenza stampa come nuova giocatrice delle Fever. Tra le tante domande, c’è stato però uno scambio giudicato inopportuno da molti. Un giornalista, Gregg Doyel dell’Indy Star, ha rivolto verso Clark (fuori dall’inquadratura) il gesto che la giocatrice fa al termine delle sue partite: un cuore fatto con le mani. “Ti piace?” ha chiesto Clark all’uomo. Il giornalista ha risposto: “Mi piace che tu sia qui”.

A quel punto Caitlin Clark ha precisato: “È un gesto che rivolgo alla mia famiglia al termine di ogni partita”. Ed è qui che l’uomo ha rivolto alla nuova stella delle Fever la frase incriminata: “Inizia a farlo verso di me e andremo molto d’accordo”. Nella sala c’è stata qualche risatina, mentre Clark è rimasta praticamente impassibile e non ha commentato.

Da molti la frase rivolta dal giornalista a Clark è stata giudicata inopportuna, qualcuno ha parlato anche di una molestia verbale nei suoi confronti, come la giornalista Tamerra Griffin.

