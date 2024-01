Dopo 50 anni Simmenthal torna sulle maglie dell’Olimpia Milano

Simmenthal, celebre marchio italiano di carne in scatola, ha uno stretto legame col mondo del basket: dal 1956 al 1973 è stato title sponsor dell’Olimpia Milano che vinse tutto in Italia e in Europa. La Simmenthal Milano è riconosciuta come una delle migliori squadre di sempre dell’Olimpia e ora questa partnership verrà rinnovata. Come riportato del comunicato stampa del club, nella seconda parte di stagione Simmenthal tornerà sulla maglia biancorossa come sponsor.

Ovviamente il title sponsor rimarrà EA7, con Simmenthal che sarà invece jersey sponsor. Il logo apparirà quindi sulla maglia al fianco di Acqua di Giò, Oakley, AON e gli altri marchi sponsor di Milano in campionato.

“Per noi di Simmenthal è un grande onore essere nuovamente tra gli sponsor di Olimpia Milano. Il motto “Hungry for winning” racchiude la ricetta del successo di due protagonisti della storia italiana, che si riuniscono per la seconda volta per riportare alla memoria il ricordo dei grandi successi del passato e, allo stesso tempo, tornare a vincere insieme conquistando i tifosi in campo e i nostri consumatori a tavola. Questa partnership rappresenta un’opportunità per avvicinarci alle nuove generazioni con un prodotto gustoso e di qualità che vuole entrare nelle occasioni di consumo dei giovani, riportando alla memoria dei consumatori, e non solo degli appassionati di basket, il ricordo di quegli anni ricchi di trionfi vissuti insieme” ha dichiarato Roberto Merati, General Manager Italia di Bolton Food.

“Per l’Olimpia la partnership con Simmenthal rappresenta una notizia bellissima, di cui siamo orgogliosi. Ci sono aspetti pratici di questo accordo di cui siamo ovviamente fieri, ma ci sono anche aspetti emotivi che non possono passare inosservati. Olimpia e Simmenthal, per chi conosce la storia del basket, rappresentano un binomio che è sinonimo di successo, di innovazione e di stile. È stato bello scoprire che dopo quasi 50 anni noi e loro crediamo ancora negli stessi valori e abbiamo ancora le stesse aspirazioni. Per questo oggi siamo veramente orgogliosi di accogliere Simmenthal nella nostra famiglia. Lo consideriamo un ritorno a casa che rappresenta un motivo in più per rinforzare quel senso di responsabilità che ci sprona a fare sempre meglio” ha commentato Christos Stavropoulos, General Manager di Olimpia Milano.