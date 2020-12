Dopo Brindisi-Pesaro, Repesa: “Tutto il gruppo si merita grandi complimenti”

Il coach della Vuelle Pesaro Jasmin Repesa commenta la vittoria conquistata al PalaPentassuglia contro la Happy Casa Brindisi

“Siamo molto contenti per aver conquistato una vittoria così importante su un parquet come questo. Siamo sulla strada giusta fin dall’inizio del raduno. Dopo due sconfitte contro Treviso e Fortitudo dovevamo riprendere fiducia ma con il grande lavoro svolto in settimana e i vari problemi che abbiamo affrontato siamo riusciti a lavorare davvero bene. Siamo entrati in campo con una grande voglia di vincere, di fronte avevamo una squadra che era reduce da una striscia importante di vittorie. Lo staff ha preparato molto bene la partita e abbiamo fatto quello che dovevamo. Tutto il gruppo si merita grandi complimenti”