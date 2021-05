Dopo Gara-1 vs. Trento, le parole di Ettore Messina: “Ci preoccupa l’infortunio di Shavon Shields”

Così Coach Ettore Messina ha commentato Gara 1 dei quarti di finale dei playoff del campionato italiano: “Abbiamo giocato una partita solida difensivamente, dopo un avvio un po’ troppo leggero, di tre o quattro minuti in cui abbiamo permesso qualche canestro facile di troppo. Poi siamo cresciuti e abbiamo svolto un buon lavoro a rimbalzo. Quello che ci preoccupa è l’infortunio di Shavon Shields: ha fatto un movimento strano e adesso dovremo vedere che tipo di problema abbia. Domani andiamo di nuovo in campo e sperimentiamo una situazione nuova per tutti. A me è capitato di giocare i “back-to-back” in Russia un po’ di anni fa e non è mai facile farlo. Dovremo recuperare subito energie fisiche e mentali, da tutti, in modo da tentare di vincere anche Gara 2″.

Così Riccardo Moraschini alla fine: “Abbiamo alzato il livello difensivo dopo un primo quarto in cui hanno segnato un po’ troppo e questo ci ha permesso di prendere un buon vantaggio, ma non conta nulla perché l’importante è vincere. Sappiamo che ci aspetta un mese speriamo molto lungo, ma il modo migliore di affrontarlo è giocando una partita alla volta e pensare solo a quello. Per me si tratta di allenarsi bene ed essere pronto quando serve. Siamo una squadra profonda e ambiziosa, per cui tutti sappiamo di dover essere pronti a dare una mano quando serve”.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.