Llull e Chacho IMMORTALI! Il Real Madrid completa la remuntada e distrugge il sogno F4 del Partizan

CHE PARTITA! CHE SERIE! Real Madrid e Partizan Belgrado hanno dato vita a uno spettacolo probabilmente senza precedenti, con una gara-5 che ha avuto centomila gare nella gara.

Alla fine l’esperienza di Sergio Llull, Chacho Rodriguez e Rudy Fernandez hanno distrutto i sogni lituani dei serbi e di Kevin Punter, che ne avevano vinte 2 su 2 in Spagna prima di oggi.

Il Partizan ha giocato un primo tempo clamoroso, con un KP assurdo, tant’è che gli ospiti sono andati all’intervallo lungo in vantaggio di 16 punti, 55 a 39. Sembrava fatta, sembrava il Partizan delle prime 2 gare.

Però nel secondo tempo sono saliti in cattedra 3 fenomeni che hanno spiegato basket a livello europeo per anni e anni e non hanno intenzione di smettere di farlo. In particolare Chacho e Llull hanno fatto vedere cose leggendarie, culminate poi con il successo dei madrileni per 98 a 94.

Settimana prossima il Real Madrid affronterà in un classico, Clasico, il Barcelona alle Final Four di Kaunas, in Lituania, mentre dall’altra parte giocheranno Olympiacos e Monaco. Davvero un peccato per la formazione di Belgrado perché sembrava abbastanza scontato che ne avrebbe vinta almeno una delle ultime 3, anche perché non era mai successo che una squadra che aveva perso le prime 2, riuscisse a vincere le 3 di fila.

QUI le statistiche complete.

Leggi anche: Shaq inventa un soprannome CLAMOROSO per Nikola Jokic 😂