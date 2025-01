Dopo Milano, anche Trinchieri SI LAMENTA dell’arbitraggio contro l’Olympiacos: “IMPOSSIBILE vincere senza liberi”

Andrea Trinchieri, allenatore dello Zalgiris Kaunas, non ha nascosto la sua frustrazione dopo la terza sconfitta consecutiva in EuroLeague, questa volta contro l’Olympiacos.

Nel Round 19, la squadra lituana è stata sconfitta in casa dall’Olympiacos Pireo con il punteggio di 85 a 92 e il coach italiano ha puntato il dito contro l’arbitraggio e la scarsa frequenza dei suoi giocatori ai tiri liberi.

“È impossibile giocare contro una difesa così fisica se non vai sulla linea dei tiri liberi”, ha dichiarato Trinchieri nella conferenza stampa post-partita. “Il livello di contatto e la fisicità di questa squadra sono evidenti. Per me, il dato dei tiri liberi dice tutto.”

Una questione di numeri

Lo Zalgiris ha tirato solo 8 tiri liberi in tutta la partita, realizzandone 7. Una statistica che, secondo Trinchieri, è determinante per spiegare la sconfitta dei lituani contro l’Olympiacos.

“Se inizi a segnare da tre punti, loro vengono a contestare i tiri sul perimetro, li batti, ma non vai mai sulla linea dei liberi. Non puoi vincere una partita così. È una questione matematica”, ha spiegato.

Problemi di comunicazione con gli arbitri

Al termine della partita, Trinchieri è stato visto discutere con uno degli arbitri, sottolineando le difficoltà di comunicazione avute durante il match.

“Ho speso due challenge su episodi che non avrei dovuto contestare perché erano molto chiari. Ci sono tre arbitri in campo, ma ho avuto grossi problemi di comunicazione. Ho provato a far notare che Milutinov o Vezenkov stavano in area per più di tre secondi, ma ovviamente il messaggio non è passato. Il livello di comunicazione è stato sotto la media, e basta“.

Nonostante la sconfitta, Trinchieri ha difeso la strategia dello Zalgiris, che ha tentato 36 tiri da tre punti.

“I tiri più efficaci nel basket sono i tiri liberi e i tiri da tre punti, giusto? Abbiamo cercato di farli uscire dal pitturato perché sono molto fisici e grandi. E ci siamo riusciti: sono usciti, li abbiamo battuti. Non posso chiedere di più ai miei giocatori; basta guardare i numeri”, ha spiegato Trinchieri.

Tuttavia, l’allenatore non ha risparmiato critiche alla difesa dell’Olympiacos, definendola estremamente fisica.

“L’Olympiacos ha una difesa che ti toglie tutta la gioia di giocare: colpi, trattenute, spinte… È molto difficile. E se non ti danno i tiri liberi, è impossibile vincere”.