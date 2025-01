Steph Curry e la PERFEZIONE: un record PAZZESCO sfiorato

Steph Curry ha aggiunto un’altra gemma alla sua incredibile carriera, dimostrando ancora una volta perché è considerato il miglior tiratore nella storia della NBA.

Nella vittoria schiacciante dei Golden State Warriors sui Philadelphia 76ers (139-105), Curry ha realizzato 30 punti con un perfetto 8 su 8 da dietro l’arco, confermando che, anche a 36 anni, il suo tiro rimane straordinariamente efficace.

Nonostante la serata impeccabile, Curry ha mancato per poco un traguardo storico: entrare nell’élite dei giocatori capaci di segnare 9 triple senza errori in una singola partita. Solo Jalen Brunson, Ben Gordon (che ci è riuscito due volte) e Latrell Sprewell hanno raggiunto questo risultato.

La possibilità di eguagliare il record è sfumata perché Steph Curry è stato sostituito anzitempo, dato il netto vantaggio degli Warriors. A fine partita, Curry ha scherzato sull’occasione persa, rivolgendosi ironicamente ai commentatori di TNT:

“Avreste dovuto gridarmelo”, ha detto Curry, come riportato dall’account X ufficiale degli Warriors. “Non ne avevo idea. Ero lì fuori alla cieca. Se me l’aveste detto, avrei tirato un altro”.

