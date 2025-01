Jimmy Butler chiede di essere scambiato: quale futuro per lui?

Jimmy Butler, il leader emotivo e tecnico dei Miami Heat, ha ufficialmente espresso il desiderio di lasciare la squadra. Secondo un articolo di ESPN firmato da Shams Charania e Brian Windhorst, Butler avrebbe comunicato al management degli Heat la sua intenzione di essere ceduto tramite trade, dichiarandosi disposto a giocare “ovunque tranne che a Miami”.

Nonostante questa richiesta, la superstar ha sottolineato che continuerà a partecipare a tutte le attività della squadra e a rispettare le decisioni della dirigenza. Questo approccio riflette la professionalità e il rispetto che ha per i suoi compagni e per l’organizzazione.

La decisione di Jimmy Butler arriva in un momento delicato per i Miami Heat. Dopo una deludente sconfitta contro gli Indiana Pacers, in cui Butler ha segnato solo 9 punti, il 35enne ha confessato pubblicamente di aver perso la gioia di giocare per la squadra.

“Voglio ritrovare la gioia di giocare a basket. Ovunque sia, lo scopriremo presto. Sono felice fuori dal campo qui a Miami, ma voglio tornare a dominare, voglio giocare e aiutare questa squadra a vincere. Al momento non lo sto facendo.”

Butler, noto per il suo spirito competitivo e la capacità di trascinare la squadra, sta attraversando una stagione difficile. Con una media di 18.0 punti a partita, il 55% dal campo, 5.7 rimbalzi e 4.7 assist, le sue statistiche sono ancora solide, ma lontane dal livello di dominio che ha caratterizzato il suo tempo a Miami.

