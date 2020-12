Dopo Pesaro-Fortitudo, Repesa: “Partita pessima da parte nostra”

Il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa a fine partita commenta il match giocato contro i bolognesi:

Complimenti alla Fortitudo per la partita che ha fatto stasera e che ha vinto con pieno merito. Noi non siamo mai riusciti a prendere il ritmo, non abbiamo prodotto tiri facili. In difesa abbiamo subito tanti canestri facili da sotto senza tagliafuori. Mi dispiace, è stata una partita pessima da parte nostra sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi minuti ci sono mancate le energie e abbiamo perso concentrazione. Dobbiamo restare coi piedi per terra, abbiamo vinto delle partite ma non possiamo illuderci. Ai ragazzi non rimprovero niente, ogni sconfitta incide sul morale. Ora dobbiamo ripartire da ciò che non è andato in vista del prossimo match