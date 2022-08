Ora che (quasi) tutti i roster sono ufficiali, BasketNews ha fatto il punto della situazione su dove giocano i vari fenomeni che saranno al prossimo EuroBasket e la Serie A è quinta dietro la BNXT League. Sì, se non sapete cos’è la BNXT League si tratta di una Lega a 20 squadre dove giocano le migliori squadre del Belgio e dell’Olanda. Non vi preoccupate se non la conoscevate, è normale.

Leagues with most players in #EuroBasket2022 👀 🇪🇸 Spanish ACB: 50

🇺🇸 NBA: 34

🇹🇷 Turkish BSL: 22

🇧🇪🇳🇱 BNXT League: 21

🇮🇹 Italian Serie A: 19

🇬🇷 Greek League: 14

🇮🇱 Israeli League: 14

🇵🇱 Polish League: 13

🇷🇸 Serbian League: 12

🇫🇷 French LNB Pro A: 11 — BasketNews (@BasketNews_com) August 31, 2022

I giocatori italiani e stranieri che militano in Serie A e che saranno a EuroBasket sono 19. Non un numero enorme, considerato che praticamente la metà sono italiani. Davanti al nostro campionato c’è la Liga ACB, che ha 50 cestisti, poi troviamo l’NBA, a conferma di questo sia ormai globalizzata, e poi il campionato turco, sicuramente molto più ricco del nostro, oltre alle già citata BNXT League.

L’aspetto positivo è che siamo davanti a quello greco e a quello francese. E anche di molto. Inoltre abbiamo più talenti a EuroBasket della Bundesliga tedesca, che ne ha meno di 11. Insomma, noi non siamo messi benissimo però nemmeno malissimo, come si suol dire in questi casi. La speranza e l’obiettivo è incrementare il numero in vista della prossime competizioni.

