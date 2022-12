Dopo un inizio di stagione positivo Liga ACB, Dragan Bender ha suscitato l’interesse di diverse squadre di EuroLega.

Secondo Georgios Zakkas di SDNA, due squadre di EuroLeague hanno mostrato il desiderio di ingaggiare il giocatore dal Monbus Obradoiro. In particolar modo la Virtus Segafredo Bologna e l’AS Monaco sono interessate ad aggiungere al proprio roster il croato, come scrive Zakkas.

Dopo essere tornato da una rottura al legamento crociato anteriore più di un anno fa, Bender è stato uno dei migliori giocatori dell’ACB. Finora in questa stagione ha segnato una media di 17,7 punti e 6,7 rimbalzi per 19 di valutazione, tirando da tre punti con un solido 47,1%.

Il classe 1997 di Čapljina, dopo un’avventura più o meno fortunata in NBA tra Phoenix, Milwaukee e San Francisco, due anni fa ha firmato per il Maccabi Tel Aviv ma poi quell’infortunio ne ha bloccato l’evoluzione. L’obiettivo è di tornare presto in EuroLega, non si sa se già in questa stagione o nella prossima.

Sicuramente Dragan Bender potrebbe dare una mano ai virtussini, visti tutti gli acciacchi fisici che sta avendo il georgiano Tornik’e Shengelia. E in più i due potrebbero giocare anche in coppia in una “small ball” di un certo livello.

