Le pagelle di Baskonia-Milano: segnano solo Davies e Hall per l’EA7, Thompson e Henry trascinano i baschi

Photo Credits: Olimpia Milano Twitter

L’Olimpia Milano cade sul parquet del Baskonia col punteggio di 78-62, è la settima sconfitta consecutiva per i milanesi, sempre più ultimi. Ecco le nostre pagelle dell’incontro:

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

DAVIES 7.5: sembra essere uscito dal brutto momento che lo attanagliava. E’ l’unico a produrre punti con continuità, chiude con un’ottima doppia doppia 23 punti e 12 rimbalzi.

THOMAS NE

LUWAWU-CABARROT SV: si infortuna dopo 9 minuti.

MITROU-LONG 4: non è la sua serata, fa di tutto per provare ad entrare in partita ma non ci riesce, 0/10 al tiro e una pessima difesa su Thompson.

MELLI 6: solita partita di sostanza e sportellate, ci sono 7 punti per lui, troppo pochi.

BARON 5: è la seconda partita dal rientro in campo, è fuori ritmo e si vede. 2 punti con 0/4 da oltre l’arco.

RICCI SV

BILIGHA NE

HALL 6.5: è costretto a giocare ben 34 minuti visto l’infortunio di Luwawu-Cabarrot, produce 14 punti con 4/8 dalla lunga distanza, che stia ritrovando fiducia?

BALDASSO 6: mandato in campo a freddo viste le difficoltà di Mitrou-Long, piazza due bombe quasi consecutive ma soffre il pressing di Henry e Thompson.

ALVITI 5.5: tanti minuti anche per l’ex Trieste, ma non riesce ad incidere.

HINES 6: l’anima di Milano nel primo tempo, grazie alla sua difesa e i suoi rimbalzi l’Olimpia sta in piedi, almeno per un po’.

VOIGTMANN 5: gioca soli 11 minuti in cui sì, cattura qualche rimbalzi (4), ma poi? 0/2 da oltre l’arco e soli 4 punti.

MESSINA 5: 7^ sconfitta europea, ultimo posto sempre più in solitaria. Non giriamoci troppo intorno, questa partita era da vincere, nonostante le assenze. Per i milanesi ancora difficoltà nel creare gioco, sono troppe le palle perse (13) ed è troppa la confusione in fase di regia, per lo meno in gran parte della gara. In alcuni frangenti stecca anche la difesa, Thompson ed Henry a tratti sono sembrati Curry e Morant.

BASKONIA: Howard 6.5, Raieste NE, Henry 7, Marinkovic 6, Diez 5.5, Thompson 8, Kotsar 6.5, Enoch 6, Costello 6, Giedraitis 6, Hommes 6.5, Kurucs 5.5.