La Liga ACB si vede in (quasi) tutto il mondo… ma non in Italia

La Liga ACB è la terza/quarta competizione di basket al mondo per giocatori e per importanza. Eppure in Italia non c’è modo di vederla perché nessun player del nostro Paese ha deciso di investire “due noccioline” per permettere agli appassionati italiani di vedere le gesta di Barcelona, Real Madrid e Baskonia nel loro campionato nazionale.

Questa cartina pubblicata da ACB Worldwide e ripresa da Alessandro Maggi è davvero sconsolante:

In arancione la diffusione dell'ACB nel mondo.

In bianco i paesi che non trasmettono le partite. pic.twitter.com/Cj1HpMit1z — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) December 1, 2022

In Europa sono pochissimi gli stati dove non la trasmettono e tra questi c’è anche l’Italia. Diciamo che è vero che nel nostro Paese ci sia poco interesse per il basket, soprattutto per quello da questa parte dell’Oceano, quindi non l’NBA. Però è anche vero che la Liga ACB è davvero bellissima e ci giocano 2 delle prime 4 squadre d’Europa al momento.

Naturalmente nella vita sono sempre i numeri che comandano e probabilmente la scelta è legata al fatto che nessuno si metterebbero di domenica pomeriggio a vedere una gara del campionato spagnolo. Rapporto costi-benefici probabilmente non ne vale la pena. Il ROI sarebbe negativo. Però è davvero un peccato perché lo spettacolo è davvero elevato e le storie da raccontare sarebbero tantissime.

