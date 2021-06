Dire che la superstar NBA dei Golden State Warriors, Draymond Green, è deluso dai recenti brutti incidenti con i tifosi sarebbe un eufemismo. Dopotutto, per lui, la NBA ha permesso che ciò accadesse.

Nella sua recente apparizione su The Big Podcast With Shaq, Green ha rivelato quanto sia inorridito dal fatto che l’NBA non abbia mai pensato di proteggere i giocatori dai tifosi. Come ha detto il veterano degli Warriors, il fatto che la lega stia punendo i giocatori con multe costose per aver risposto a fan maleducati mentre si limitava a far espellere i detti disturbatori dal gioco è un cattivo esempio, che secondo lui è anche il motivo della serie di comportamenti scorretti da parte di alcuni sostenitori.

Per ricordare, su Russell Westbrook è stato versato un pacchetto di popcorn da un tifoso dei Philadelphia 76ers, mentre a Trae Young hanno sputato nella serie contro i New York Knicks. Nel frattempo, un tifoso dei Boston Celtics ha lanciato una bottiglia d’acqua a Kyrie Irving durante la serie del primo round dei Brooklyn Nets con la squadra di Beantown.

“Quando lo porti così lontano da dove un fan è tipo, ‘se posso venire alla partita e posso prendere Shaq o posso convincere Draymond o Steph Curry o chiunque altro che si arrabbi con me e dica qualcosa in cambio, lui perde soldi. Hahaha.’ Qual è la cosa peggiore che può succedere a questo fan se insulto o peggio un giocatore, che venga allontanato dal suo posto? La protezione dei giocatori è scomparsa e ora la stanno portando a un altro livello”. “Non solo non c’è protezione dei giocatori, ma poi dai visibilità a tutti questi ragazzi. Sono su TNT, lo stesso canale su cui siamo tutti noi ogni giorno, sono su ESPN, stanno ottenendo i loro 5, 10, 15 secondi di fama. L’unica punizione è che non possono tornare alla partita. A chi c***o importa!? Ciò che accadrà, è che qualcuno si fa prendere a calci in c**o e poi risponderà”.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.