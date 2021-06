NBA – Joel Embiid è molto deluso per non aver vinto il trofeo di MVP

La star NBA dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, aveva grandi speranze di vincere il premio di MVP della regular season 2020-21. Sfortunatamente per lui, quell’onore è andato al lungo dei Denver Nuggets, Nikola Jokic.

Joel Embiid, che probabilmente ha sentito l’annuncio del titolo di MVP dell’NBA prima di affrontare gli Atlanta Hawks in gara-2 della loro serie di questa notte, sembrava sicuramente un uomo in missione. Ha segnato 40 punti nella gara e ha preso 13 rimbalzi, volendo mandare un messaggio che questo è ciò che fanno i veri MVP.

Abbastanza sicuro, dopo la partita, il camerunese ha espresso la sua delusione per non aver vinto il premio nonostante tutto il lavoro che ha fatto. Tuttavia, vuole che i tifosi dei Sixers sappiano che è pronto ad andare avanti e concentrarsi sulla vittoria del Larry O’Brien.

“È deludente perché da giocatore lavori duro per momenti come questo. Ma purtroppo è fuori dal mio controllo. Non ci posso fare niente. Devo solo uscire ogni anno ed essere pronto a fare il mio lavoro. Non sono preoccupato per quei premi. Se tengo in mano quel trofeo, qualsiasi altra cosa non avrà importanza”.

Joel Embiid on being runner-up in MVP voting: "It's disappointing, because as a player you work hard for moments like this. But then again, it's out of my control. There's nothing I can do about it. I just gotta come out every year and just be ready to do my job."

— Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) June 9, 2021