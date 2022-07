Draymond Green è letteralmente innamorato di Paolo Banchero ❤️

Paolo Banchero ha giocato solo due partite in NBA Summer League, ma è stato più che sufficiente per dimostrare che questo ragazzo di passaporto italiano merita di essere la scelta numero 1 in assoluto nel Draft NBA 2022. La star dei Golden State Warriors, Draymond Green, è stato uno di quelli che ha notato le prestazioni strabilianti di Banchero e, nella sua mente, Dray non ha dubbi sul fatto che gli Orlando Magic abbiano portato alla luce un vero gioiello nel rookie diciannovenne.

Parlando al The Draymond Green Show, il tuttofare degli Warriors non ha avuto altro che elogi per Banchero. Secondo Green, ciò che ha visto dall’ex Duke gli è bastato per rendersi conto che Paolo Banchero è il vero affare:

“Credo che Paolo Banchero sia uno di quelli. E il motivo per cui penso che Paolo sia uno di quei ragazzi è per le cose che ha fatto sul campo da basket senza segnare. Spero che l’NBA sia pronta per quel giocatore perché quel giocatore è un vincente. Ha giocato le partite della Summer League come se stesse disputando le Finals NBA. Con quel tipo di intensità. Questo è un vincente e ce l’abbiamo proprio davanti ai nostri occhi”.

"That is a winner right before your eyes" 🗣️ —@Money23Green says Paolo Banchero is HIM pic.twitter.com/biDDTi5MGS — The Volume (@TheVolumeSports) July 14, 2022

