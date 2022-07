Devon Hall estende con l’Olimpia Milano

Il buonissimo impatto in questa stagione ha spianato la strada tra Devon Hall e l’Olimpia Milano che sottoscrivono un accordo biennale. La guardia classe ’95 ha avuto un ruolo da protagonista sia in campionato che in Eurolega e questo ha spinto il club meneghino a convincerlo a restare.

