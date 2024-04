Draymond Green è sicuro che Bronny James sarà un grande giocatore NBA, ma gli addetti ai lavori non concordano

Ormai da qualche giorno si sta parlando con più insistenza di Bronny James: questo perché il figlio di LeBron, dopo un solo anno tra l’altro deludente a USC, si è dichiarato eleggibile per il Draft. Ovviamente avrà tempo fino a poco prima del Draft per tirarsi indietro e rimanere un altro anno al college, cambiando però squadra: si è infatti anche inscritto al transfers portal. Visti i soli 4.8 punti di media della sua prima stagione NCAA, con minutaggio piuttosto discontinuo, in molti pensano che James Jr non sia ancora pronto per la NBA. L’idea esternata da suo padre di giocare con lui prima di ritirarsi però sembra stia mettendo fretta a Bronny, che sonderà il proprio mercato con gli scout e prenderà una decisione in base all’interesse che sentirà su di sé da parte delle franchigie NBA.

Tra gli scettici sicuramente non c’è Draymond Green, amico di suo padre LeBron, il quale nel suo podcast ha anzi riempito di complimenti il classe 2004. “Bronny avrà successo in NBA al 100%. Per prima cosa sa come si lavora. Se non siete d’accordo, andate a guardare il suo percorso al liceo. Noterete i miglioramenti nel suo gioco, nel suo corpo, nel suo atletismo. Nel peggiore dei casi, Bronny è un buon difensore NBA, un 3&D. Ne abbiamo tanti in NBA, sono molto valorizzati. E Bronny ha un ottimo tiro, anche se quest’anno ha tenuto percentuali non altissime. La meccanica è buona, tira sempre bene. Ci sono tanti fattori se si parla delle sue basse percentuali, non voglio enfatizzare troppo. Inoltre credo che faccia bene a candidarsi per questo Draft perché probabilmente sarà ricordato come uno dei Draft peggiori della storia, almeno per quanto riguarda i top. Non c’è nemmeno un favorito per la prima scelta assoluta. Penso sia stata una buona mossa e che Bronny sarà un giocatore di successo in NBA” ha dichiarato Green.

Why Draymond thinks it's a 'smart move' for Bronny to declare for the draft 💯@TheVolumeSports pic.twitter.com/o7kXhzblX8 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2024

L’opinione di Green cozza però con quella degli addetti ai lavori. In un suo articolo, Kevin O’Connor di The Ringer ha scritto che alcuni paragoni che sono emersi con giocatori attualmente o recentemente in NBA vedono Bronny James affiancato ai vari Patrick Beverley, Davion Mitchell e Norris Cole. Non nomi di primissimo livello, di cui uno (Cole) da diversi anni è fuori dalla Lega. Inoltre, parlando con il giornalista, un anonimo GM avrebbe detto: “Dovrebbe tornare a scuola e svilupparsi alla velocità di cui ha bisogno, altrimenti rischia di perdersi, sia che giochi sia che non giochi insieme a suo padre”.

Più duro ancora un altro scout: “Ci sono probabilmente tre turni al Draft di prospetti che hanno più talento di Bronny in questa classe”.

Nel frattempo Bronny sul proprio profilo X continua a scherzarci su, pubblicando ogni giorno foto modificate in cui indossa maglie dei college più disparati: l’ultimo Kentucky, ma nei giorni scorsi anche Duke, Ohio State, Connecticut e West Virginia. In mezzo tanti fotomontaggi anche con la maglia dei Lakers, per non farsi mancare nulla. Il suo futuro continua ad essere un mistero.