Draymond Green ha rinnovato con i Golden State Warriors, come previsto

La prima firma annunciata della free agency 2023 è quella di Draymond Green, che non si muove e si accorda nuovamente con i Golden State Warriors: 100 milioni di dollari in 4 anni. La firma era prevista, soprattutto dopo la decisione di scambiare Jordan Poole poco prima del Draft.

Green non otterrà quindi il massimo salariale, ma farà schizzare ancor più alle stelle la luxury tax che comunque il proprietario della franchigia, Joe Lacob, non si è mai fatto problemi a pagare. Come riportato da Shams Charania, il nuovo contratto contiene una Player Option sul quarto anno.

