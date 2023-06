Nikola Mirotic, entra in corsa un altro avversario temibilissimo per Milano

Il Partizan Belgrado è l’ultima squadra che sembra essersi messa in corsa per Nikola Mirotic. Secondo Sport Klub, i campioni della ABA League 2023 stanno monitorando gli sviluppi della possibile uscita di Mirotic dal Barcelona, ​​essendo interessati a ingaggiarlo.

Nonostante Mirotic sia sotto contratto con il Barcellona fino al 2025, il club ha deciso di procedere senza di lui e le due parti sono in trattative in merito. Il Partizan è uno dei club che tiene d’occhio la situazione, insieme alla rivale serba Crvena Zvezda Belgrado, Olympiacos Pireo, Olimpia Milano e AS Monaco, soprattutto se perderanno il lungo Donta Hall in favore dei Portland Trail Blazers.

Il Partizan potrebbe non avere la capacità finanziaria di club come Milano, Olympiacos e Monaco, ma cercherà di avere una roster forte con l’ambizione di raggiungere le Final Four, quest’anno sfumate di pochissimo. La squadra è riuscita a far firmare un nuovo contratto alla guardia Kevin Punter e proverà a fare aggiunte di qualità extra in offseason.

Stiamo a vedere se il Partizan Belgrado riuscirà a convincere Nikola Mirotic, non tanto con i soldi ma con il progetto e con gli splendidi tifosi che ogni anno li seguono.

