Kyrie Irving non si muove: rinnovo triennale coi Dallas Mavericks

Nonostante i rumors che lo hanno legato negli ultimi giorni a Phoenix Suns e Philadelphia 76ers, Kyrie Irving continuerà a fare coppia con Luka Doncic ai Dallas Mavericks. La point guard, arrivata in Texas a febbraio da Brooklyn, ha trovato l’accordo con Dallas per un nuovo triennale da 126 milioni di dollari complessivi.

Il contratto di Kyrie Irving è stato negoziato dalla sua agente, Shetellia Riley, che come fa notare Shams Charania diventa così la prima procuratrice donna afroamericana a riuscirci. Irving, nei primi mesi a Dallas, aveva mantenuto 27.0 punti e 6.0 assist di media, fallendo però la qualificazione ai Playoff (e anche al Play-in).

Molto delle ambizioni dei Mavericks dipenderanno però dalle altre mosse e dai giocatori che metteranno intorno al duo Doncic-Irving.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023