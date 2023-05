Draymond Green: “Nessun rispetto per Sabonis per come si è comportato dopo Gara-7”

La serie tra Golden State Warriors e Sacramento Kings è stata quasi sempre corretta, con un po’ di tensione solo in Gara-2. In quell’occasione Draymond Green aveva “calpestato” Domantas Sabonis dopo che i lituano gli aveva afferrato la caviglia, venendo sospeso per Gara-3 che per sua fortuna poi gli Warriors hanno vinto. Dopo Gara-7 però Green non ha speso belle parole per Sabonis, anzi ha criticato il suo atteggiamento al termine della sfida. Il lungo di Sacramento si sarebbe infatti rifiutato di stringere la mano agli avversari una volta sconfitto, preferendo rientrare subito negli spogliatoi.

Ho perso molto rispetto nei confronti di Sabonis. Se non stringi la mano agli avversari dopo aver perso, non ti rispetto. Una volta lasciai il campo dopo aver perso Gara-7 contro Cleveland alle Finals, tornai nello spogliatoio e poi pensai: “No, così non va bene”. Quindi tornai in campo e mostrai apprezzamento agli avversari. Hai perso, devi accettarlo. Mostra rispetto. Quel comportamento è stato brutto secondo me. È stato brutto. Non direi necessariamente che ho “perso rispetto” nei suoi confronti, ma non rispetto quel tipo di atteggiamento.