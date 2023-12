Draymond Green si scusa con Nurkic: “Non volevo colpirlo”

Non solo la “vittima”, Jusuf Nurkic, anche il suo aggressore, Draymond Green, si è espresso su quanto accaduto durante Suns-Warriors di ieri notte. Il giocatore di Golden State ha colpito il bosniaco con un pugno al volto che è sembrato volontario, venendo espulso immediatamente. Per Green ora si teme una nuova sospensione dopo quella di 5 partite per aver provato a strangolare Rudy Gobert.

Dray, che negli anni si è reso protagonista di tanti comportamenti del genere, ha commentato l’accaduto nel post-partita: “Nurkic mi stava trattenendo per l’anca e io stavo sbracciando per ‘vendere’ la chiamata agli arbitri, così l’ho colpito. Come sapete non sono uno che si scusa per le cose che ha fatto volontariamente, ma stavolta mi scuso con Jusuf. Non era mia intenzione colpirlo”.

Chissà se queste parole basteranno a convincere Adam Silver a non squalificare Green, anche se la NBA negli ultimi mesi si è dimostrata sempre più insofferente ai comportamenti sopra le righe del giocatore.

Warriors' Draymond Green on his ejection: "[Suns center Jusuf Nurkic] was pulling my hip and I was swinging away to sell the call and made contact with him. As you know, I'm not one to apologize for things I meant to do, but I do apologize to Jusuf. I didn't intend to hit him."

