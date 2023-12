Il Fenerbahçe avrebbe deciso di esonerare Dimitris Itoudis

Il Fenerbahçe Beko Istanbul dovrebbe annunciare la l’esonero di coach Dimitris Itoudis nelle prossime ore.

Il tecnico greco ha firmato un contratto triennale con il Fenerbahce nel 2022. Di conseguenza avrebbe quindi ancora 2 anni di contratto. Le ultime quattro partite hanno portato la sua squadra a un bilancio di 6-7 vittorie in Turkish Airlines EuroLeague e 8-3 in Turkiye Sigorta Basketbol Super Ligi.

Al termine di otto anni con il CSKA, Itoudis ha lasciato la sua squadra precedente con un anno di contratto rimanente con la squadra di Mosca dopo la conclusione della stagione 2021-22 e con l’esclusione di tutte le squadre russe dalle competizioni continentali e internazionali, compresa l’EuroLega.

Dopo aver lavorato sotto la guida del leggendario Zeljko Obradovic al Panathinaikos tra il 1999 e il 2012, Itoudis ha incrementato il suo curriculum fino a prendere il comando del Banvit nel 2013. Dopo un anno in Turchia, nel 2014 Itoudis è passato al CSKA e da lì al Fenerbahçe.

L’agenzia greca SDNA ha riportato la decisione del Fener di tagliare i ponti con il tattico greco.

I possibili sostituti al momento sono due: il “nostro” Andrea Trinchieri e Sarunas Jasikevicus.

In precedenza, in seguito alle prestazioni non esaltanti della nazionale maggiore greca nella Coppa del Mondo FIBA 2023, la Federazione ellenica di pallacanestro si è separata precedentemente da Itoudis. Vassilis Spanoulis ha assunto il ruolo di capo-allenatore al suo posto.

