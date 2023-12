Jusuf Nurkic, le parole dopo il pugno subito da parte di Draymond Green

Jusuf Nurkic ieri notte si è trovato dall’altra parte di quello che sicuramente diventerà uno degli episodi più controversi della stagione. Nel corso della partita tra Phoenix Suns e Golden State Warriors, il lungo bosniaco è stato colpito completamente a caso da Draymond Green con un pugno in volto. Nurkic è rimasto a terra, mentre Green è stato espulso e ora probabilmente riceverà un’altra lunga sospensione. Il giocatore di Golden State ha già saltato 5 partite per squalifica quest’anno, dopo che aveva provato a strangolare Rudy Gobert.

Dopo la gara, vinta di misura dai Suns, Nurkic ha commentato amaramente l’accaduto in conferenza stampa: “Che succede a Green? Non lo so. Personalmente penso che gli serva aiuto. Sono felice che non abbia cercato di strangolarmi. Allo stesso tempo però era qualcosa che non c’entrava nulla con la pallacanestro”.

Suns' Jusuf Nurkic on Warriors' Draymond Green after ejection: "What's going on with him? I don't know. Personally, I feel like that brother needs help. I'm glad he didn't try to choke me. At the same time, it ain't nothing to do with basketball."

