Draymond Green su James Wiseman: “Sono sicuro sia frustrato, è la prima volta che non può dominare”

James Wiseman, seconda chiamata assoluta all’ultimo Draft, sta avendo una stagione tutto sommato positiva con i Golden State Warriors: da poco è rientrato da un infortunio che lo aveva tenuto ai box qualche settimana e sta partendo dalla panchina dietro Kevon Looney. Nelle 3 partite giocate dopo il rientro, Wiseman è sempre andato in doppia cifra ma non ha mai avuto più di 18′ da parte di coach Steve Kerr.

Dopo l’ultima vittoria contro Charlotte, Draymond Green, che lo ha evidentemente preso sotto la propria ala protettrice, ha parlato abbastanza francamente di Wiseman in conferenza stampa:

Draymond Green on James Wiseman: "Is he frustrated? I’m sure he is. This is the first time in his life where he can’t step on the court and dominate everybody like he wants to dominate them. That takes some adjusting."

Wiseman: "My time is coming soon"

