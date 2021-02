Baron Davis difende LeBron e attacca Zlatan Ibrahimovic: “Tieni il c**o lontano da Los Angeles!”

Si aggiunge anche la voce di Baron Davis alla discussione a distanza tra Zlatan Ibrahimovic e LeBron James. L’attaccante del Milan nei giorni scorsi aveva criticato in un’intervista l’atteggiamento troppo politicamente attivo della stella dei Los Angeles Lakers, che dopo l’ultima partita contro Portland aveva risposto per le rime. Ibra era già stato attaccato anche da Enes Kanter, un altro cestista politicamente molto coinvolto con il suo lavoro di condanna al regime dittatoriale turco in questi anni, operato che gli è costata l’espulsione forzata dal suo Paese natale e numerose minacce di morte.

Davis ha condiviso sul proprio profilo Twitter l’intervento di LeBron davanti ai giornalisti, aggiungendo di proprio pugno:

Zlatan tieni il c**o lontano da LA. I Galaxy [squadra per la quale Ibrahimovic ha giocato per due anni prima di tornare in Italia, ndr] tanto fanno schifo comunque. E tu sei incredibilmente stupido. Prendi quel look da Zohan e restituiscilo a Sandler [Zohan è un film in cui recita appunto Adam Sandler, ndr]. Ora lascia che sia il King a parlare!

Zlatan stay yo ass out of LA. Galaxy suck anyway. And you dumb as hell. Take that stolen Zoohan look and give it back to Sandler.

Now let the King Speak!!!! @KingJames https://t.co/7ZKyvFyMtG

— Baron Davis (@BaronDavis) February 27, 2021