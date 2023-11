Quando debutterà James Harden con i Los Angeles Clippers?

La stagione NBA è iniziata da poco più di una settimana, ma James Harden non ha ancora mai messo piede in campo. Nonostante fosse rientrato a Philadelphia in tempo per la trasferta contro i Milwaukee Bucks, il giocatore era stato respinto dalla sua stessa (ex) squadra in aeroporto, rimandato a casa per dargli tempo di rimettersi in forma dopo diverse settimane lontano dalla palestra per motivi personali. Harden poi ha saltato anche la successiva trasferta a Toronto ed è andato in panchina, in borghese, contro Portland poche ore prima di essere finalmente ceduto ai Los Angeles Clippers.

Se PJ Tucker, arrivato a LA insieme a lui, esordirà già stanotte nel derby contro i Lakers, Harden dovrà aspettare ancora qualche giorno. Secondo quanto riportato da Shams Charania, l’ex Sixers indosserà per la prima volta la maglia dei Clippers lunedì nella partita contro i New York Knicks al Madison Square Garden. James Harden salterà quindi la gara di questa notte, poi la squadra rimarrà a riposo proprio fino alla trasferta nella Grande Mela, all’1.30 italiane della notte tra lunedì e martedì.

On @RunItBackFDTV: New Clippers star James Harden will practice over the coming days and possibly debut on Monday against the Knicks at Madison Square Garden. pic.twitter.com/3LXDzGoz9h — Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2023

Harden è comunque già arrivato a Los Angeles, ieri in occasione della partita contro Orlando ha salutato i suoi nuovi compagni, compreso l’amico Russell Westbrook, nello spogliatoio.