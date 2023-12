“Due anni fa non entravo mai, ora sono titolare a Golden State”, la bellissima favola di Brandin Podziemski

Brandin Podziemski è una delle sorprese più grandi di questa stagione NBA. Arrivato fra lo scetticismo generale, si sta ritagliando un ruolo fondamentale nei Golden State Warriors.

Anche ieri, nella sconfitta 114-120 con i Denver Nuggets nel Christmas Day, Podziemski è stato utilissimo alla sua causa. Ha chiuso con 13 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 5 recuperi, rendendosi ancora più utile di quanto dicano la statistiche, con una presenza in campo davvero preziosa. Dopo questa bella prova, il rookie ha evidenziato il suo percorso ricco di ostacoli negli ultimi anni, in cui ha sempre dovuto convincere gli scettici. E ha dato una splendida dimostrazione di perseveranza che potrà essere utile per molti.

2 years ago at this time I had 17 DNP and only played garbage time, 1 year ago at this time I wasn’t on any draft boards, 5 months ago all I heard was that I was bust. Started the year out of the rotation and now I’m starting for the best franchise in the NBA! #ificandoityoucan2

— Brandin Podziemski (@brandinpodziem2) December 25, 2023