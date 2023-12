Jaime Jaquez, il miracolo di Natale a Miami: “Non dormivo la notte per questi momenti”

Jaime Jaquez rappresenta probabilmente la favola più bella dell’NBA Christmas Day 2023.

Il rookie ha guidato i Miami Heat alla vittoria 119-113 sui Philadelphia 76ers. Assenti le star Joel Embiid e Jimmy Butler, partita sottotono di Tyrese Maxey (12 punti con 4/20 al tiro), allora è stato il messicano a prendersi la scena.

Per Jaquez 31 punti (career high) e 10 rimbalzi nella gara più importante di tutta la regular season. Una prestazione che potrebbe averlo definitivamente consacrato, dopo i quasi 14 punti di media in stagione fino a questo momento. Una bella favola per Jaquez, arrivato in NBA lontano dalla luce dei riflettori ma sempre più importante nell’economia del gioco di Miami. A fine gara il rookie ha parlato del suo percorso per arrivare fino a questo punto.