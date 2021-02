La scorsa notte Luka Doncic ha aggiornato il suo career-high realizzando 46 punti nella vittoria contro i New Orleans Pelicans. Nella gara successiva contro i Portland Trail Blazers è andato vicino a ripetersi, segnandone 44, pur sbagliando la tripla che avrebbe portato la sua squadra all’overtime.

Con queste prestazioni Doncic è diventato il quarto giocatore più giovane della storia a segnare almeno 40 punti in due partite consecutive. Meglio di lui, in questa speciale classifica, solamente mostri sacri come LeBron James, Kevin Durant e Allen Iverson.

Luka Doncic Last 2 games:

44 points, 9 assists, 7 rebounds (vs Trail Blazers)

46 points, 12 assists, 8 rebounds (vs Pelicans)

Per @EliasSports he is the 4th-youngest player in NBA history with back-to-back 40-pt games behind LeBron James, Kevin Durant and Allen Iverson. pic.twitter.com/ZWgMNL5mFR

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 15, 2021