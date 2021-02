Nikola Jokic all-around player, solamente un giocatore meglio di lui negli ultimi 30 anni

Nella notte i Denver Nuggets hanno battuto i Los Angeles Lakers 122-105 soprattutto grazie alla prova totale di Nikola Jokic, autore di 23 punti, 16 rimbalzi e 10 assist.

Per il centro serbo si tratta della settima partita della carriera NBA con almeno 20 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Nella speciale classifica dei giocatori capaci di realizzare triple doppie con questi numeri negli ultimi 30 anni Jokic si trova al secondo posto, dietro solamente a Russell Westbrook che ci è riuscito ben 23 volte.

Nikola Jokic finished with 23 points, 16 rebounds, and 10 assists in the 17-pt win vs the Lakers last night.

That was his 7th career game with 20 points, 15 rebounds, and 10 assists- the 2nd-most such games over the last 30 seasons behind only Russell Westbrook (done 23 times). pic.twitter.com/kN38xZflqF

