Duncan Robinson potrebbe rappresentare Team USA alle Olimpiadi in un modo CURIOSISSIMO

La guardia dei Miami Heat, Duncan Robinson, sta prendendo in considerazione l’idea di giocare per la squadra di 3×3 di Team USA durante l’estate alle Olimpiadi, come ha rivelato in un’intervista a Tim Reynolds di The Associated Press.

Robinson è stato uno dei 41 giocatori selezionati nella lista estesa di Team USA per le Olimpiadi di Parigi 2024. Idealmente, vorrebbe rappresentare la sua nazione nel basket 5×5 o 3×3.

“C’è sicuramente una possibilità. Stiamo cercando di capire come fare per essere al 100%, per far sì che accada. La mia speranza e il mio obiettivo è di andarci in qualche modo, in una squadra o nell’altra. Mi piacerebbe molto avere l’opportunità di rappresentare il mio Paese”.

“È un gioco fisico, veloce, l’aspetto del condizionamento mi aiuta”, ha detto Robinson a proposito del basket 3×3.

Per rappresentare Team USA nel basket 3×3, Duncan Robinson dovrà superare una serie di ostacoli. Solo quattro atleti possono rappresentare un Paese e due di loro devono essere classificati nella Top 10 della classifica individuale del loro Paese. Gli altri due giocatori devono essere anch’essi nella Top 10 o aver giocato in almeno una competizione ufficiale FIBA 3×3 tra il 1° gennaio 2023 e il 24 giugno 2024. Attualmente Robinson non soddisfa nessuno degli standard.

