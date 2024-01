Durant finirà davvero la sua carriera in EuroLega? La risposta di Mike James non vi farà piacere

In una recente intervista con Achilleas Mavrodontis di Sportal.gr, la stella dell’AS Monaco, Mike James, ha affrontato diversi argomenti, facendo luce su Kevin Durant e sulle voci di un suo possibile trasferimento al Barcelona in EuroLega.

A James il giornalista ha chiesto del suo buon amico Durant e se lo avrebbe convinto a terminare la sua carriera in EuroLeague, visto che Mike aveva esteso un invito a Durant per assistere alla serie di playoff tra Monaco e Olympiacos nel 2022.

Anche se Durant aveva accennato all’idea di concludere i suoi giorni da giocatore a Barcellona, James ha sminuito la possibilità che la superstar dei Phoenix Suns si trasferisca nel Vecchio Continente.

“Quando l’ha detto, penso che sia stato trasformato in qualcosa di più grande. Dubito che verrà a giocare qui, ad essere sincero. Come tutti noi, si è fatto prendere dal momento e si è goduto il posto in cui si trovava. Probabilmente ha detto qualcosa, ma non credo proprio che sarà mai qui. Si è solo goduto il suo tempo qui e l’ha detto per rendere felici alcune persone”, ha detto Mike James sulla possibilità di vedere Durant a Barcelona in EuroLega.

