Trinchieri al suo Zalgiris: “Se avete paura di tirare, dovreste giocare a scacchi!”

Andrea Trinchieri, neo tecnico dello Zalgiris Kaunas, dopo aver vinto all’esordio alla Zalgirio Arena contro l’ALBA Berlino, ieri sera ha perso contro l’ASVEL Villeurbanne di coach Gianmarco Pozzecco alla LDLC Arena.

Il tecnico italiano dei lituani a un certo punto della partita ha chiamato ai timeout e si è arrabbiato con i suoi perché stavano rifiutando troppi tiri aperti e ha detto loro quanto segue:

“Se avete paura di tirare la palla, dovreste giocare a scacchi! Il gioco si chiama pallacanestro”, ha detto arrabbiato Andrea Trinchieri ai suoi ragazzi.

Coach Trinchieri: "If you are afraid to shoot the ball, you should play chess, the game is called basketball"#EuroLeague pic.twitter.com/3EqV7ce32S — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 4, 2024

L’ex Bayern Monaco negli anni ci ha regalato sempre delle perle infinite, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. Sa benissimo che una sconfitta contro una formazione di medio-bassa classifica come l’ASVEL è inaccettabile se vuoi tornare a lottare per i play-in, per quello era iracondo con il suo gruppo di giocatori.

Stiamo a vedere se Andrea Trinchieri e lo Zalgiris Kaunas riusciranno a recuperare dopo questa pesante sconfitta contro una delle peggiori formazioni della competizione. Diciamo che, da oggi in poi, non possono più commettere passi falsi se vogliono sperare di chiudere tra le prime 10 posizioni.

