Durant “scioccato” dall’esonero di Steve Nash: fa molto ridere cosa stava facendo al momento dell’annuncio

La star dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, ha ammesso che stava dormendo mentre Steve Nash veniva licenziato nel martedì pomeriggio newyorkese. Quindi, quando si è svegliato, è stato solo allora che ha appreso della decisione della squadra.

Durant lo ha condiviso durante la sua conferenza stampa post-partita dopo la sconfitta per 108 a 99 contro i Chicago Bulls. Ha anche ammesso di essere rimasto sorpreso dalla mossa, anche se ha riconosciuto che fa parte del lato commerciale della NBA.

“Scioccato, sei sempre scioccato quando succede una mossa come questa. Ma è normale nella NBA”, ha detto Durant via SNY TV.

Kevin Durant said he woke up from a nap at 1:15pm this afternoon and saw the news about Steve Nash's departure on ESPN:

"Shocked, you're always shocked when a move like this happens. But it's normal in the NBA" pic.twitter.com/sll1popqA5

— Nets Videos (@SNYNets) November 2, 2022