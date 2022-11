Ime Udoka sarà il prossimo allenatore dei Brooklyn Nets

Dopo lo scandalo che lo ha visto coinvolto qualche mese fa, Ime Udoka è pronto a tornare su una panchina NBA. Secondo Shams Charania sarà lui a sostituire Steve Nash sulla panchina dei Brooklyn Nets, con un accordo in dirittura di arrivo nelle prossime 24-48 ore.

Udoka al momento è sotto contratto con Boston, che lo ha sospeso per tutta la stagione e sarebbe felice di liberarsene definitivamente. L’allenatore l’anno scorso ha portato i Celtics fino alle Finals, perse 4-2 contro i Golden State Warriors, prima di venire coinvolto nello scandalo sopracitato. Secondo quanto emerso, Udoka avrebbe avuto una relazione con un membro femminile dello staff, probabilmente non del tutto consenziente.

The Brooklyn Nets plan to hire Ime Udoka as their new head coach, sources tell @TheAthletic @Stadium. Boston granted the Nets permission to speak to Udoka and will allow him to leave freely, sources said. https://t.co/lFeHY8hUiS

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2022