Dwayne Bacon tagliato dai Lakers: a chi servirebbe in EuroLega?

Il sogno di tornare ancora una volta in NBA potrebbe essere svanito definitivamente per Dwayne Bacon, dopo il taglio avvenuto nella serata di ieri da parte dei Los Angeles Lakers.

The Los Angeles Lakers have waived guards Dwayne Bacon & Javante McCoy. — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 8, 2022

La guardia americana ha segnato 14 punti di media e 3,1 rimbalzi a partita con l’AS Monaco l’anno scorso nella sua prima esperienza in EuroLega, guadagnandosi l’opportunità di mostrare il suo talento con un contratto per il training camp con la squadra allenata da coach Darvin Ham.

Dwayne Bacon è ora free agent e potrebbe tornare in Europa, anche se la maggior parte delle squadre di EuroLeague non ha fatto un’offerta per lui poiché ha sempre voluto tornare in NBA.

Ora naturalmente la situazione potrebbe cambiare perché difficilmente qualcuno in NBA punterà sull’ex Monaco e quindi l’Europa potrebbe essere la vera alternativa credibile.

Al momento non ci sono rumors a riguardo però pensiamo noi che un giocatore come Bacon potrebbe essere davvero la chiave di volta per la Virtus Bologna, portandola da possibile outsider per un posto playoff a una squadra da sicure prime 8 posizioni.

Stiamo a vedere se nei prossimi giorni qualcuno inizierà a fare dei movimenti. Un altro team che potrebbe pensarci è il Partizan Belgrado di Zelimir Obradovic, battuto malamente all’esordio dall’Alba Berlino – non dall’Efes – di Gabriele Procida.

