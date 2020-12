LaMelo Ball sta disputando una pre-season molto buona, iniziando a convincere diversi addetti ai lavori in NBA. Fra i nuovi estimatori del rookie di Charlotte figura anche Dwayne Wade che gli ha dedicato un tweet: “Non è una notizia ma LaMelo Ball è un problema (per gli avversari)”, ha scritto Flash durante la gara fra Hornets e Magic.

Not so Breaking news: LaMelo Ball is a problem!

— DWade (@DwyaneWade) December 18, 2020