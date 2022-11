Una delle più grandi rivalità durante i primi anni 2010 è stata quella tra i Chicago Bulls e i Miami Heat. Prima che si infortunasse, Derrick Rose e i Bulls rappresentavano una delle più grandi minacce per LeBron James e il suo Big 3 agli Heat. A quanto pare, tuttavia, tutte queste stelle si sono quasi unite nella stessa squadra a un certo punto.

In un recente episodio del podcast The Old Man & The Three di JJ Redicks, l’ex star dei Bulls, Joakim Noah, ha rivelato quanto fosse vicino a convincere LeBron, Chris Bosh e Dwyane Wade a unirsi a lui a Chicago:

“Stavo credendo che sarebbero venuti tutti a Chicago. Chis Bosh in pratica mi ha detto, ‘Yo, sto venendo a Chicago.’ Se Chris Bosh fosse venuti a Chicago… Io ho cercato di reclutarli tutti. Non mi importava. Qualunque cosa fosse necessaria per migliorare i Bulls, stavo cercando di farlo. Derrick Rose non stava facendo niente di tutto questo. La gente non lo sa, ma ho provato a reclutare LeBron. Sì, ho provato a reclutare anche D-Wade”.

Joakim Noah on JJ Redick's podcast says he tried to recruit LeBron, Wade and Bosh to Chicago before they decided to join the Heat. "Chris straight up told me he was f**cking coming to Chicago." pic.twitter.com/HzbQTJxaUx — Kass Sports Media (@KassSportsMedia) November 7, 2022

Secondo Noah, Bosh gli aveva già dato il suo impegno verbale a unirsi ai Bulls. Bosh era un free agent in quel momento dopo la fine del suo accordo con i Toronto Raptors. Come insinuava Noah, Bosh diretto a Chicago avrebbe cambiato l’intero panorama della NBA.

Non dimentichiamo che Dwyane Wade è originario di Chicago, quindi probabilmente non avrebbe avuto problemi a unirsi ai Bulls. LeBron voleva giocare con Wade e Bosh, quindi anche lui avrebbe probabilmente portato i suoi talenti a Windy City.

Chissà cosa sarebbero stati i Bulls con Noah, LeBron, Wade e Bosh insieme!

Leggi anche: Simone Fontecchio: “Agli italiani dico di stare tranquilli: arriverà il mio momento”