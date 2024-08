Dwight Howard ha vinto il torneo asiatico di cui è proprietario

Qualche mese fa Dwight Howard era entrato nella proprietà del The Asian Tournament, un torneo organizzato tra squadra asiatiche a cui lui stesso ha deciso di prendere parte. L’ex superstar NBA, che oggi ha 38 anni e spera in un’ultima chiamata da qualche franchigia, ha unito le forze con altri colleghi: DeMarcus Cousins e Quinn Cook, formando un Big Three per la competizione. I suoi Taiwan Mustangs hanno vinto il torneo da imbattuti, con un record di 5-0, battendo in finale gli Zamboanga Valientes, squadra filippina, per 146-100.

Nella finalissima Cook, campione NBA con Warriors e Lakers, ha chiuso con una doppia-doppia da 40 punti e 10 assist, con 10 triple segnate.

In generale i Taiwan Mustangs erano nettamente la squadra più forte del torneo, non solo per la presenza di tre ex NBA (di cui due All Star): hanno vinto le 5 partite con uno scarto medio di 31.8 punti.

“Vogliamo portare il torneo in giro per il mondo” ha scritto Dwight Howard su Instagram, nel post celebrativo di questa vittoria.