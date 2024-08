Trapani, nuove accuse per Valerio Antonini: “300.000€ di fondi pubblici perché ci lavora il figlio di Schifani”

Ismaele La Vardera, presidente del partito “Sud chiama Nord”, ha rivolto nelle scorse ore delle accuse pesanti alla politica e alla proprietà del Trapani Calcio, facente parte della polisportiva di Valerio Antonini che comprende anche la squadra di basket, la Trapani Shark.

In un video postato sul suo profilo Instagram, La Vardera, che è anche vicepresidente della commissione anti-mafia, ha denunciato il fatto che il Trapani Calcio avrebbe beneficiato di 300.000€ da parte dello Stato. Il motivo? Secondo il deputato, perché per il Trapani Calcio lavora il figlio di Renato Schifani, in passato anche presidente del Senato e oggi presidente della Regione Sicilia.

“Sono in Parlamento e quello che ho scoperto è veramente surreale. Ieri sera abbiamo approvato il maxi emendamento in cui davamo dei benefici alle associazioni e ai Comuni. Tenetevi forte: abbiamo dato 300.000€ a una società privata, una Srl, il Trapani Calcio. Noi come regione non abbiamo trovato fondi per combattere i disastri e gli incendi, ma abbiamo dato dei soldi a una società privata, il cui avvocato è il figlio del governatore Schifani. Vergogna, ho denunciato tutto questo in aula perché siamo davanti a uno scandalo” ha detto La Vardera.

La Vardera non ha mai nominato Antonini direttamente, ma lo ha menzionato in maniera indiretta: “È follia che si continuino a finanziare associazioni di Catania che fanno manifestazioni a Londra, feste, festini e le solite porcherie. Non posso stare in silenzio quando mi ritrovo nel maxi emendamento un finanziamento a una Srl, a un soggetto che ha i milioni, patron del Trapani Calcio. Cosa fa la Regione Sicilia? Gli dà 300.000€ come se avesse bisogno dei soldi dei siciliani! I siciliani guardano da casa questo Governo che non è stato capace di mettere un euro per i danneggiati degli incendi, e voi andate a finanziare le Srl”.

Per ora nessuna risposta da parte di Valerio Antonini o della sua società sportiva, ma non è da escludere che un comunicato possa arrivare nelle prossime ore. Almeno così ci ha abituati nelle scorse ore il patron granata, che solo qualche giorno fa aveva minacciato azioni legali perché la squadra di Marsala aveva annunciato l’ingaggio di Giorgio Bonanno, ex responsabile del settore giovanile Shark, utilizzando una vecchia foto in cui compariva anche il logo della squadra granata.

Foto: Trapani Shark