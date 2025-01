Spettacolo e sfottò: i tifosi dei Clippers DERIDONO Anthony Davis

L’Intuit Dome, nuova e scintillante casa dei Los Angeles Clippers, ha già fatto parlare di sé come una delle arene più calde della NBA. In occasione del tanto atteso derby contro i Los Angeles Lakers, l’atmosfera è stata infuocata non solo in campo ma anche sugli spalti, dove i tifosi dei Clippers si sono scatenati tra cori, incitamenti e qualche immancabile sfottò, soprattutto ad Anthony Davis

La trovata contro Anthony Davis: monociglio nel mirino

Tra le azioni più curiose della serata, una ha rubato la scena quando Anthony Davis è andato in lunetta per tirare due liberi. Un gruppo di tifosi dei Clippers ha orchestrato un’irriverente provocazione che ha fatto sorridere (e discutere): sugli spalti sono comparsi due grandi cartonati, uno raffigurante lo stesso Davis con il celebre monociglio esagerato e l’altro raffigurante un enorme rasoio.

Proprio mentre il lungo dei Lakers si preparava al tiro, un tifoso ha mimato il gesto di tagliare il monociglio con il rasoio gigante, strappando risate tra il pubblico e cercando di distrarre il giocatore.

Un derby sempre più acceso

Gli sfottò fanno parte della tradizione dei derby e quello tra Clippers e Lakers non fa eccezione. In una città come Los Angeles, dove le due squadre condividono attenzioni e rivalità, episodi del genere alimentano l’atmosfera competitiva, rendendo le sfide tra queste due franchigie eventi imperdibili per i fan.

