È morto a 69 anni Joe Bryant, padre di Kobe

È morto all’età di 69 anni Joe “Jellybean” Bryant, padre di Kobe ed ex giocatore in NBA e nel campionato italiano.

Scelto alla #14 nel Draft 1975, Jellybean giocò con Philadelphia 76ers, San Diego Clippers e Houston Rockets prima di trasferirsi in Italia nel 1983. Qui indossò le maglie di Rieti, Reggio Calabria e Pistoia in A2, per poi trasferirsi a Reggio Emilia disputando l’A1. Grazie a queste esperienze italiane, la sua famiglia, in primis il piccolo Kobe, entrò in piena sintonia con la nostra cultura e il nostro Paese.

Nel 1987, con la maglia della Viola, realizzò 69 punti in una partita di A2 contro Pescara, la quarta miglior prestazione realizzativa nella storia del basket italiano.

Nelle scorse ore il ricordo di tante squadre per le quali Joe Bryant ha giocato, Reggio Emilia in primis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pallacanestro Reggiana (@pallacanestroreggiana)

Leggi anche: Pat Beverley si trasferisce in Europa: “Mi hanno dato tutto ciò che ho chiesto”