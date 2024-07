EA7 Milano, da depennare anche il nome di Sandro Mamukelashvili

Prosegue la ricerca di un ultimo lungo da parte dell’Olimpia EA7 Milano. I biancorossi sono stati vicini a Donatas Motiejunas, che ha poi deciso di rinnovare con l’AS Monaco. A quel punto si era fatto strada il nome di Sandro Mamukelashvili, free agent in NBA, ma anche il georgiano ha alla fine deciso di rinnovare con i San Antonio Spurs per un anno a 2.2 milioni di dollari.

Free agent F Sandro Mamukelashvili has agreed on a one-year, $2.2 million deal to return to the San Antonio Spurs, sources tell ESPN. George Roussakis and Mark Bartelstein of @PrioritySports confirmed the deal. pic.twitter.com/SDycP275f9

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2024