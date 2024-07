Pat Beverley si trasferisce in Europa: “Mi hanno dato tutto ciò che ho chiesto”

Alla fine, dopo le anticipazioni di ieri, è successo davvero: Pat Beverley si trasferisce in Europa, e non in EuroLega. L’americano firmerà con l’Hapoel Tel-Aviv in Israele, disputando l’EuroCup con una squadra destinata ad essere protagonista in virtù di un mercato regale. “Mi hanno dato tutto ciò che ho chiesto… Non potevo rifiutare” ha detto Beverley.

Prima di Beverley, l’Hapoel aveva già preso Johnathan Mobley, Marcus Foster, Ben Bentil, Ish Wainright e Joe Ragland. L’ormai ex giocatore NBA era stato tra l’altro squalificato per 4 partite per aver litigato con dei tifosi dei Pacers nell’ultima partita disputata ai Playoff e aver tirato verso di loro il pallone. Qualora Beverley tornasse in NBA, salterà quindi le prime 4 gare con la nuova squadra.

Per Pat Beverley, 36 anni appena compiuti, si tratta di un ritorno in Europa. Dopo essere stato scelto alla #42 nel Draft 2009, l’americano iniziò la carriera al Dnipro e passò poi da Olympiacos e Spartak San Pietroburgo prima di giocare finalmente in NBA dal 2012 in poi. In Russia vinse l’MVP di EuroCup e fu inserito nel miglior quintetto della competizione.