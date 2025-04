Valentine e Uthoff annientano Napoli: Trieste vince e convince

PALLACANESTRO TRIESTE – BASKET NAPOLI 109 – 82

(17-15; 34-21; 23-22; 35-24)

Al PalaTrieste andava in scena l’incontro tra la Pallacanestro Trieste e il Basket Napoli valido per la venticinquesima giornata della LBA Serie A. Alla fine a spuntarla sono stati proprio i padroni di casa che, dopo due quarti abbastanza combattuti, sono riusciti nel secondo tempo a portare a casa una roboante vittoria, grazie ai 24 punti di Valentine e ai 15 di Uthoff. Totè con 14, Green con 13 e Pullen con 12 non bastano invece a Napoli per portare a casa il match.

Parte bene Napoli con un parziale di 6 2 in cui spiccano Pullen e Zubcic, mentre Trieste e costretta a rincorere con Uthoff e Valentine. Pangos e compagni restano avanti anche nel corso di tutto il primo periodo, nonostante i tentativi di rimonta giuliani, tanto che a due dal termine del quarto siamo ancora sul 10-11. Partita ora molto sporca, dai ritmi lenti, così Pullen ne approfitta per portare gli ospiti a +3, ma Brooks e Ross non ci stanno e nel finale Trieste mette la testa avanti per il 17-15 che chiude il periodo. Nel secondo quarto McDermott spara subito la tripla, ma Zubac tiene attaccata Napoli (-3). Tocca allora a Ross allungare per i padroni di casa, che nonostante la pressione partenopea riescono ad arrivare anche al +10, grazie anche alle triple di uno scatenato Valentine. Zubcic ci prova ma Johnson tiene a distanza i giuliani. E così che il duo Uthoff-Brown ne approfitta per siglare il 46-26 che spacca il match. Pullen e Green pero tentano di tenere in partita Napoli, che riesce in una piccola rimonta, tanto che il primo tempo termina sul 51-36.

Al rientro in campo Totè e Pangos accorciano ancora di più le distanze, fino a spingersi al -11, ma Trieste tiene botta. Napoli ci prova in ogni modo a rientrare in partita, ma quando Brown e Valentine decidono di mettersi in proprio, riportano a più +20 i padroni di casa, che tornano ad avere in mano le chiavi del match. Ancora Brown segna la tripla del 67-44, ma il solito Pangos e poi Zubcic non vogliono saperne di mollare e tornano sotto (-14). Tocca allora a Brooks svegliare i suoi, ma Pullen risponde ancora presente. I padroni di casa ora si limitano allora a controllare, con McDermott e Ross, mentre il buon Pullen fissa il punteggio sul 74-58 al termine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo Valentine segna subito per Trieste, mentre Egbonu non vuole mollare. Ci pensa però McDermott a scrivere definitivamente la parola fine sulla partita con la tripla del +19, che taglia definitivamente le gambe a Napoli. Così Trieste si limita a controllare il match senza problemi fino alla fine. Un garbage time lunghissimo, più di 5 minuti, che serve solo per le statistiche e a Napoli per cercare di rendere meno amara la sconfitta. Candussi a quattro dalla fine scavalla anche quota cento, con la tripla del 101-74, mentre i partenopei continuano ad attaccare nonostante il pesante svantaggio. C’è gloria anche per Campogrande nel finale: il match termina così 109-82.

PALLACANESTRO TRIESTE: Obljubech 0, Ross 11, Denageli 0, Uthoff 15, Ruzzier 4, Campogrande 3, Candussi 9, Brown 13, Brooks 9, McDermott 12, Johnson 9, Valentine 24;

Coach: Jamion Christian

BASKET NAPOLI: Pullen 12, Zubcic 11, Treier 11, Pangos 7, De Nicolao 2, Fiodo 0, Saccoccia 0, Egbunu 10, Green 13, Tote 14, Mabor 2;

Coach: Giorgio Valli