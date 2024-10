EA7 Milano, a che punto siamo con la trattativa per Nico Mannion?

Nico Mannion all’Olimpia EA7 Milano, è questione di tempo. La trattativa prosegue, più lentamente di quello che sembrava ieri, ma aldilà della distanza tra i due club le sensazioni sono comunque positive. Secondo La Prealpina ci sarebbe ancora un po’ di distanza sul buyout tra domanda e offerta. Oggi l’azzurro è tornato ad allenarsi con Varese, mentre si attendono sviluppi che potrebbero fargli cambiare squadra in settimana. Anche perché Varese si sta già muovendo sul mercato: è in chiusura l’arrivo di Jaron Johnson, dai Niners Chemnitz.

Johnson conosce bene l’Italia e Varese, avendovi giocato nella stagione 2022-23: 15.3 punti di media in LBA in 28 partite, all’interno di un’annata molto positiva per i lombardi (17 vittorie, anche se quartultimi a causa della penalizzazione di 11 punti). Da capire chi sarà a lasciare spazio a Johnson, che per essere schierato necessiterà dell’esclusione di un americano. L’obiettivo è avere il neo-acquisto disponibile già per il prossimo impegno con Pistoia.

In questo avvio di stagione in Germania, Jaron Johnson ha segnato 15.0 punti di media in 3 partite.