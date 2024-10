Virtus Bologna, per nuovi ingaggi servono le cessioni: Ante Zizic dice no al Besiktas

La Virtus Bologna non avrà un iniezione di nuovi capitali nel breve periodo, ciò significa che per intervenire sul mercato dopo un avvio da 0-4 in EuroLega servirà prima la partenza di qualche elemento. Per motivi tecnici il principale partente in questi giorni sembra essere Ante Zizic, arrivato l’anno scorso e mai entrato nel cuore dei tifosi bianconeri. Il croato sta facendo tanta fatica anche in questo avvio di stagione ed ha perso il posto da titolare per mano di Momo Diouf.

Secondo Dario Ronzulli, nelle scorse ore la Virtus aveva trovato un accordo per cedere Zizic al Besiktas, formazione di punta di EuroCup. Sarebbe stato proprio il giocatore a rifiutare la destinazione, forte di un contratto di altri due anni in bianconero, fino al 2026. Bologna dovrà trovare una soluzione, cercando quindi una squadra più gradita al croato che, prima di approdare alla Virtus, aveva giocato con Maccabi Tel-Aviv ed Efes in EuroLega.

Notizia di (non) mercato in casa Virtus: come riportato anche da TRC, Ante Zizic ha per il momento rifiutato il trasferimento al Besiktas dopo che i due club avevano raggiunto un accordo per il prestito fino a fine stagione#basket — Dario Ronzulli (@DaRonz82) October 21, 2024

In questa stagione, Ante Zizic ha finora mantenuto 9.3 punti e 8.3 rimbalzi di media in 3 partite di campionato, 5.0 punti e 3.0 rimbalzi in 4 gare di EuroLega.