L’Olimpia EA7 Milano sta gestendo il dopo-Melli è un nome che è uscito nelle ultime ore per il reparto lunghi è quello di Tibor Pleiss, centrone tedesco classe 1989 che ha lasciato l’Anadolu Efes Istanbul dopo 6 anni di permanenza in Turchia.

I biancorossi, oltre a dover trovare un sostituto di Nik Melli, che però hanno già trovato poiché punteranno sullo sloveno di passaporto Josh Nebo, devono mettere sotto contratto anche quello che prenderà il posto di Kyle Hines, che non ha ancora annunciato il ritiro ma sembra molto propenso ad appendere le scarpette al chiodo. Il tedesco sembra essere l’uomo giusto: giocatore di esperienza, che ha vinto tantissimo – comprese le 2 EuroLeghe del 2021 e 2022 – e che è stato nel 2022 MVP della Coppa di Turchia.

Tibor Pleiss all’Olimpia EA7 Milano potrebbe fare come Bryant Dunston alla Virtus Bologna lo scorso anno. Arrivato un po’ in sordina, si è rivelato fondamentale per la stagione delle VuNere, che non hanno vinto nulla ma sono comunque riusciti ad arrivare al Play-in di EuroLega e in finale Scudetto. Ecco, Pleiss non è certamente un nome che scalda i cuori dei tifosi ma potrebbe essere il giusto innesto per dare riposo a Josh Nebo in EuroLega.

Fonte: La Prealpina

